Севморпуть будет развиваться по плану

План развития Северного морского пути до 2035 г. утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объем финансирования мероприятий — почти 1,8 трлн рублей.

Всего в плане более 150 мероприятий, включая ряд крупных проектов в сфере транспортировки энергетических ресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе российского кабмина. План предусматривает создание порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке, транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон.

Отдельный раздел плана посвящен созданию судов ледокольного флота. Кроме этого, предусмотрено строительство аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащение арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолетами. Предполагается создание арктической спутниковой группировки для гидрометеорологического и навигационного сопровождения судоходства и оценки климатических изменений.

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