Глава Росрыболовства рассказал об акцентах форума и выставки в Питере

Ключевая задача рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге — обеспечить профессиональное обсуждение международных тенденций отрасли, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в этом году отмечают первый юбилей. Организация такой площадки стала откликом на потребности отрасли, рассказал в интервью Fishnews глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Форум и выставка неразрывно связаны между собой, подчеркнул руководитель ведомства. Форумная часть позволяет совместно рассматривать глобальные тренды в отрасли. «Задача форума — обсудить, что будет с рыбохозяйственным комплексом в мировом масштабе», — обратил внимание Илья Шестаков.

В этом году ключевым мероприятием деловой программы станет пленарная сессия «Умное рыболовство: исследования, промысел, производство». Рациональное использование водных биоресурсов, основанное на научных разработках, эффективное выстраивание логистики и международных связей — все эти вопросы сегодня особенно важны и актуальны, подчеркнул глава Росрыболовства.

Выставка вносит свой вклад в реализацию стратегических подходов, которые обсуждаются на форуме. На выставочной площадке идет поиск новых технических и технологических решений, выстраиваются и укрепляются партнерские связи. Очень важно, что в экспозициях представлена вся цепочка — от вылова до реализации, обратил внимание Илья Шестаков.

Напомним, что V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить с 21 по 23 сентября в «Экспофоруме». Актуальную информацию по мероприятиям можно получить на сайте https://seafoodexporussia.com/.

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