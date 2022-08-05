Восточная Камчатка неплохо сработала по лососям

Рыбаки Камчатского края добыли более 103 тыс. тонн лососей. На западном побережье улов горбуши пока уступает прогнозу, хорошие результаты отмечены по добыче красной рыбы на востоке.

Вылов горбуши в Камчатском крае с начала путины превысил 55 тыс. тонн, на втором месте по объемам добычи — нерка (более 31 тыс. тонн), на третьем — кета (более 16 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона со ссылкой на минрыбхоз.

«Если говорить о восточном побережье, то промысел в Карагинской подзоне подходит к окончанию. Освоению подлежит кижуч, но он не является основным объектом промысла в данном районе, по остальным основным видам промысел завершен, — рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. — Итоги в целом для восточного побережья неплохие с учетом стартового прогноза, он превышен».

Общий вылов лососей в Карагинской подзоне достиг 42 тыс. тонн, при этом горбуши рыбаки добыли 34 тыс. тонн.

«По восточной нерке тоже очень хорошие результаты. На сегодняшний день вылов в бассейне реки Камчатка превысил 13 тыс. тонн нерки. На прошлой неделе было принято решение об окончании проходного периода, и рыбаки приступили к промыслу поздней формы нерки в этом районе. Итоги года в этой части радуют, мы превысили стартовые объемы промысла этого вида более чем в два раза», — заявил Андрей Здетоветский.

Ситуация с промыслом на западном побережье Камчатки не такая радужная. «По итогам траловых съемок наука скорректировала стартовый прогноз в большую сторону, и мы рассчитывали, что на западном побережье будут большие объемы вылова основного вида промысла — горбуши, пока прогнозы не оправдываются, и вылов к данном моменту составил порядка 20 тыс. тонн, это существенно ниже даже первоначальных данных, когда речь шла о 50-55 тыс. тонн горбуши. Судя по тому, что не было большого пикового подхода, то больших ожиданий пока нет. Наука говорит, что соотношение самцов к самкам пока равное, что является одним из признаков середины хода. При этом на Западной Камчатке в северной части Камчатско-Курильской подзоны отмечаются неожиданно хорошие подходы нерки. Промысел нерки Курильского озера идет в соответствии с прогнозными ожиданиями. Пропуск производителей этого стада составил порядка одного миллиона особей», — отметил министр рыбного хозяйства.

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