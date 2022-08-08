Росрыболовство регламентировало согласование вывоза живых морепродуктов

Федеральное агентство по рыболовству выпустило административный регламент о выдаче заключений на вывоз за пределы ЕАЭС живой рыбы и морепродуктов. Описан порядок и установлены сроки оказания госуслуги.

Регламент Росрыболовства по выдаче заключений на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза живых водных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства, утвержден приказом ведомства от 30 июня 2022 г. № 354. Документ официально опубликован 5 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Регламент распространяется на поставки товаров группы «живая рыба (кроме декоративной рыбы), ракообразные, в панцире или без панциря, живые, моллюски, в раковине или без раковины, живые, водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, яйца (цисты) артемии (Artemia salina), являющиеся объектами рыболовства».

Напомним, что на уровне ЕАЭС предусмотрен разрешительный порядок вывоза этих объектов. В конце 2020 г. правительство передало функции по выдаче заключений на вывоз от Росприроднадзора Росрыболовству.

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