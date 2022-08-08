Власти Камчатки отмечают развитие в крае рыбной переработки

Предприятия Камчатского края увеличивают глубину переработки рыбного сырья, повышают эффективность его использования, обратил внимание губернатор Владимир Солодов. Это также показатель успешности отрасли, считает он.

В Камчатском крае запускается все больше рыбоперерабатывающих заводов, которые производят филе, фарш, готовую продукцию, сообщил руководитель региона Владимир Солодов в программе «Камчатка. Главное за неделю».

Предприятия региона ежегодно выпускают от 900 до 1300 тыс. тонн рыбопродукции, включая рыбные консервы. На долю региона приходится четверть объема производства переработанной и консервированной рыбы в России, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Если еще 10 лет назад львиная доля продукции отправлялась с района промысла в практически необработанном виде, то сейчас глубина переработки все больше нарастает», — заявил губернатор. Производятся филе, фарш, рыбное сырье дополнительно используется для изготовления таких добавок, как омега-3, рыбной муки и кормов. «Все это показатель эффективности рыбной промышленности», — отметил Владимир Солодов.

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