Аквакультура по-прежнему в плюсе

По данным Росрыболовства, в первом полугодии объем производства продукции товарной аквакультуры составил 215,6 тыс. тонн. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2021 г., однако темпы прироста ниже, чем в первом квартале.

По итогам шести месяцев 2022 г. объем производства продукции товарной аквакультуры в России продолжил расти, достигнув 215,6 тыс. тонн, что на 2,2% выше показателей за первую половину прошлого года. Для сравнения в первом квартале рост составил 4%.

В структуре производства первое место сохраняют лососевые виды рыб — 79,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Рыбоводные хозяйства вырастили 13,3 тыс. тонн семги и 66,23 тыс. тонн форели.

Вторым доминирующим сектором остаются карповые рыбы — объем их производства составил почти 68,8 тыс. тонн. По ценным видам гидробионтов также отмечается прирост — до 35,6 тыс. тонн, в том числе гребешков — 18,5 тыс. тонн, мидий — 3,6 тыс. тонн, морских ежей — 3,24 тыс. тонн, устриц — почти 3,7 тыс. тонн и 44 тонны раков.

Производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала осетровых в первом полугодии увеличилось на 13,5% — до 4,1 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews