Камчатка предлагает перекрыть лазейку для перевозки браконьерских уловов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что инициировал внесение в КоАП изменений, которые установят ответственность за перевозки незаконно добытой рыбы. В ближайшее время предложение рассмотрят на федеральном уровне, заявил глава региона.

Губернатор Камчатки посетил один из постов рыбоохраны на реке Паратунка и обсудил с инспекторами работу, направленную на борьбу с браконьерством, и поддержку рыбоохраны.

Отдельно глава региона остановился на проблеме перекрытия путей для браконьерских уловов. Все еще остается проблема привлечения к ответственности тех, кто перевозит незаконно добытую рыбную продукцию. Перевозчик обычно ссылается на то, что он сам не добывал водные биоресурсы, а лишь нашел их. Владимир Солодов отметил, что инициатива, благодаря которой к ответственности можно будет привлекать и перевозчиков, уже выдвинута и находится на рассмотрении в федеральных органах, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Я уже инициировал внесение в Кодекс об административных правонарушениях пункт об ответственности не только за добычу, но и за перевозку незаконно добытой продукции, потому что сейчас эта «лазейка» позволяет уходить от ответственности большому количеству браконьеров. Уверен, что в ближайшее время такая инициатива на уровне правительства РФ будет принята», — сказал Владимир Солодов.

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