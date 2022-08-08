На покупку запчастей для флота могут распространить льготные кредиты

Минсельхоз готовится обновить перечень направлений использования кредитов, которые при участии государства предоставляются на льготных условиях. Планируется добавить в список покупку запчастей для рыболовецкого флота, ремонт оборудования на судах.

Министерство сельского хозяйства предложило скорректированный перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Речь идет о списке, который применяется для реализации постановления правительства от 26 апреля 2019 г. № 512.

Напомним, что это постановление предусматривает возмещение выпадающих доходов банкам, которые предоставляют сельхозтоваропроизводителям кредиты на льготных условиях. Бизнес при этом заключает с властями соглашение о повышении конкурентоспособности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список возможных направлений использования заемных средств в случае с краткосрочными (до года) кредитами предложено включить приобретение запасных частей и материалов для ремонта рыболовецких судов и оборудования, находящегося на таком флоте.

В прошлом году Минсельхоз добавил в перечень оплату услуг по ремонту рыбацкого флота. Теперь ведомство также предлагает включить оплату услуг по ремонту оборудования на рыболовецких судах.

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