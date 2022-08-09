Озвучены направления для экологически «окрашенных» платежей

Правительство опубликовало перечень мероприятий, на которые будут направляться средства от экологически «окрашенных» платежей. Список включает меры по защите заповедных территорий, водных объектов, растительного и животного мира.

Правительство завершает работу по «окрашиванию» экологических платежей — их резервированию для природоохранных проектов, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. В том числе утвержден и опубликован перечень мероприятий, на которые регионы смогут направлять эти средства.

В первую очередь это ликвидации объектов, негативно влияющих на окружающую среду. Например, крупные свалки, брошенные предприятия, бесхозные полигоны, куда сливались опасные отходы производств. Кроме того, средства разрешается направить на дополнительные экологические мероприятия по охране и защите лесов, заповедных территорий, водных объектов, растительного и животного мира, на проекты по снижению загрязнения воздуха, рекультивацию земель после добычи полезных ископаемых и другие меры.

На основе утвержденного правительством перечня каждый регион подготовит свой план мероприятий, на которые предполагает направлять средства от экологических платежей. Затем эти планы будут согласовываться с Минприроды России.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews