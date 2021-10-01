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Экологические платежи будут «окрашены»

Средства за негативное воздействие на окружающую среду, поступающие в федеральный и региональные бюджеты, будут направляться исключительно на экологические мероприятия и проекты. Приоритет отдадут генеральной уборке страны, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Правительство подготовило проект закона о предотвращении вреда окружающей среде. Документ будет направлен в Госдуму для рассмотрения в осеннюю сессию, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что законопроект устанавливает положения об «окраске» экологических платежей. Под такими поступлениями в бюджет понимаются плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения в области охраны природы, компенсационные платежи, возмещения иного характера.

«За последние три года в консолидированные бюджеты субъектов страны поступило почти 40 млрд рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом на ликвидацию накопленного вреда регионы направили менее 2% поступивших средств», — привела цифры вице-премьер.

Если в регионе есть объекты накопленного вреда, несанкционированные свалки и заброшенные промышленные площадки без собственников, средства будут направлены на выявление и оценку вреда от этих объектов, а также на последующие работы по их ликвидации. Если объекты накопленного вреда отсутствуют, — на предотвращение или снижение негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности.

«В ближайшее десятилетие должна пройти масштабная генеральная уборка страны, ликвидированы опасные заброшенные промышленные объекты, свалки в границах городов, подняты заброшенные корабли, приведены в безопасное состояние заброшенные, бесхозяйные скважины», — отметила Виктория Абрамченко.

Она добавила, что любая плата в области охраны окружающей среды и природопользования будет носить целевой характер и не сможет быть использована иначе.

«Вводимые окрашенные платежи — это механизм для ликвидации бесхозяйных объектов. Собственники промпредприятий и объектов, которые оказывают негативное влияние на среду, должны будут самостоятельно ликвидировать накопленный вред» — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Сколько свалок и «подводного» флота

Зампред сообщила, что с момента начала генеральной уборки в июле этого года удалось собрать информацию о почти 2 тыс. свалок и бывших промплощадок, расположенных вблизи населенных пунктов, о более чем 250 затонувших кораблях, мешающих судоходству. Завершить инвентаризацию по всем регионам планируется в следующем году. Результаты соберут в реестр, будет оценено влияние каждого объекта на здоровье людей и окружающую среду. Исходя из этих приоритетов, начнется масштабная уборка.

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