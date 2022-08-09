Шантарам упрочили охранный статус

Правительство изменило правовой статус участка Охотского моря в границах нацпарка «Шантарские острова». Более 274 тыс. га акватории из категории земель водного фонда переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Административно эта акватория относится к Тугуро-Чумиканскому району Хабаровского края.

Национальный парк «Шантарские острова» был учрежден постановлением правительства от 30 декабря 2013 г. №1304. Он включил более 241 тыс. га земель лесного фонда и более 274 тыс. га прилегающей акватории Охотского моря. Этим же документом Минприроды поручили обеспечить в нацпарке режим особой охраны природных комплексов и объектов, а также подготовить перевод земель лесного фонда и земель водного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

Напомним, что к 2024 г. планируется расширить площадь национального парка «Шантарские острова», а также создать комплексный китовый заказник в заливе Шелихова.

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