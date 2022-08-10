СМИ: Норвегия наращивает поставки лосося и трески в Британию

В Великобритании растет объем импорта лосося и трески из Норвегии. Эксперты объясняют это низким производством лосося в Шотландии и введением 35-процентного таможенного тарифа на поставки рыбы из России.

Соединенное Королевство стало самым быстрорастущим рынком для норвежского лосося, уверяет британский журнал Fish Farmer. С начала года поставки выросли на 5,4 тыс. тонн, достигнув к июлю 35 тыс. тонн.

Несмотря на рост цен, спрос на рыбную продукцию среди жителей Британии остается высоким, считает представитель Норвежского совета морепродуктам (Norwegian Seafood Council) в Великобритании Ханс Фроде Килланд Асмир. Он отметил, что рост поставок из-за рубежа происходит на фоне снижения производства лосося в Шотландии.

Одновременно в Британии растет цена и объем импорта трески, сообщает корреспондент Fishnews. По словам аналитика Норвежского совета по морепродуктам Эйвинда Хествика, это объясняется вводом 35-процентной пошлины на российскую рыбу.

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