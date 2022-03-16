Для российской рыбы подорожает въезд в Великобританию

Соединенное Королевство вводит новые санкции в отношении России. Они включают дополнительный сбор в 35% для импорта из РФ белой рыбы и продукции судостроения.

Пресс-релиз опубликован на сайте правительства Великобритании, сообщает корреспондент Fishnews. Среди предусмотренных мер дополнительный сбор для поставок ряда продуктов из России на общую сумму в 900 млн фунтов (около 1,2 млрд долларов). Также РФ и Белоруссии откажут в режиме наибольшего благоприятствования в рамках Всемирной торговой организации.

Таким образом планируется нанести максимальный вред российскому военному бюджету, минимизируя при этом воздействие на бизнес Соединенного Королевства. Отмечено, что новые санкции введены в результате договоренностей лидеров стран G7.

Введение сбора в 35% коснется широкого круга импорта, в том числе белой рыбы и товаров судостроения. Эти отчисления добавят к существующим таможенным пошлинам. Точная дата вступления нововведений в силу не названа, но в пресс-релизе говорится, что это произойдет в ближайшее время.

Портал Seafood Source подчеркивает, что сейчас Великобритания в достаточной степени зависит от импорта белой рыбы. Издание приводит данные управления морской рыбной промышленности: в 2020 г. из-за рубежа было ввезено 432 тыс. тонн этого продукта общей стоимостью почти 800 млн фунтов (около 1 млрд долларов). При этом 48 тыс. тонн (свыше 11%) поставлено непосредственно из России.

Seafood Source также напоминает, что значительная доля китайского экспорта белой рыбы в Великобританию — 143 тыс. тонн, или 33% от общего объема, — имеет российское происхождение. Есть вероятность, что и рыбопродукция из Норвегии, Польши и Германии также включала российские уловы, пишет издание.

По его словам, у Управления морской рыбной промышленности пока нет ответа, как восполнять дефицит после отказа от российской продукции. Чиновники предполагают, что цена на сырье для перерабатывающих предприятий может вырасти минимум на 20-30%, чего многие заводы просто не переживут. На столько же должна вырасти стоимость товаров для конечного потребителя.

Напомним, британские производители традиционной закуски — рыбы с картофелем фри (Fish and Chips) — ожидают крупнейшего кризиса в истории индустрии. Бизнес опасается, что санкции скажутся на стоимости сырья. Это приведет к удорожанию блюда, отпугнет покупателей и вынудит закрыться множество ресторанов.

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