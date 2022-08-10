На помощь заболевшим рыбакам привлекут телемедицину

​Центр системы мониторинга рыболовства и связи и Ненецкая окружная больница договорились развивать оказание медпомощи рыбакам с использованием телемедицины. В ЦСМС планируют привлекать к этому направлению и другие учреждения здравоохранения.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи подписал соглашение о сотрудничестве с Ненецкой окружной больницей имени Р.И..



Подписанный документ направлен на развитие фундаментальных и прикладных исследований в области лечения, диагностики и профилактики с применением телемедицинских и информационных технологий.

Оказание медицинской помощи проводится с помощью аппаратно-программного комплекса «Система удаленных телемедицинских консультаций». Тестировать оборудование будут проводиться в условиях нахождения рыболовецкого судна в открытом море на длительном промысле.

Аппаратно-программный комплекс позволяет осуществлять комплекс диагностических исследований и снимать жизненные показатели организма — проводить электрокардиограмму, измерять давление, содержание сахара в крови и т.д., рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Комплекс регистрирует результаты исследований и жизненные показатели организма в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах, обеспечивает хранение информации, ее передачу и дальнейшее использование, обеспечивает возможность удаленной консультации по результатам диагностических исследований.

В начале июля ЦСМС обеспечил проведение первой телемедицинской консультации с борта судна. Тогда помощь рыбаку оказали врачи НМИЦ им. В.А. Алмазова.

«Наш эксперимент, который мы провели в начале июля, показал неплохие результаты. Планируем и дальше развивать это направление, привлекать лучшие медицинские учреждения для оказания дистанционной медицинской помощи рыбакам», — отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов.

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