В Корякии браконьеры не сумели уйти от погони

На северо-востоке Камчатки задержаны двое граждан, занимавшиеся незаконной добычей лососей и заготовкой икры в охранной зоне Корякского заповедника. Ущерб от их деятельности составил 2,5 млн рублей.

Добыча велась в реке Усатаваям в охранной зоне, прилегающей к бухте Лаврова — участку Корякского заповедника. Задержание провели сотрудники службы охраны заповедных территорий, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника (под управлением которого находится Корякский заповедник).

Нарушители пытались скрыться на моторной лодке, однако госинспекторы на двух катерах перекрыли им пути отхода и пресекли возможное сопротивление. В ходе преследования рыбаки-нелегалы успели сбросить за борт улов.

При задержании в лодке нашли незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра и 17 патронов. На месте незаконного промысла сотрудники заповедника обнаружили 235 выпотрошенных особей нерки, 11 горбуш, 8 гольцов и 16 экземпляров кеты. У нарушителей изъяли две ставные лесковые жаберные сети. В 150 метрах от места задержания в реке были найдены четыре скинутых в погоне мешка с 70 кг икры.

На нелегальной рыбалке попались неоднократно судимые жители Петропавловска-Камчатского. С помощью пограничников нарушителей и изъятое у них имущество доставили в райцентр Тиличики, расположенный в 215 км от места задержания. Там рыбаков передали полиции.

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