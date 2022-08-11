Задержанный с икрой на Камчатке решил прикрыться «тихой охотой»

В Камчатском крае на берегу реки Быстрой задержан мужчина с 60 кг красной икры в ястыках. Гражданин заявил, что пошел по грибы, но нашел икру.

Задержание провели сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, полицейские и общественные инспекторы. В общей сложности у мужчины изъяты 664 ястыка икры, уложенные в два рюкзака, сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ.

Начато административное производство по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). Кроме того, материалы переданы в полицию для проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Ущерб водным биоресурсам оценивается в 1,7 млн рублей.

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