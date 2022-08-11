Горбуша не порадовала юго-восток Сахалина

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области достиг около 18 тыс. тонн. При этом с учетом промысловой обстановки вызывает опасения освоение прогнозируемых объемов по горбуше, рассказал глава министерства по рыболовству региона Иван Радченко. «В любом случае все решения по регулированию должны основываться на принципе сохранения ресурса», — подчеркнул он.

По оперативным данным, добыча горбуши в Сахалинской области составила порядка 15 тыс. тонн при прогнозе 80 тыс. тонн. Хорошие уловы отмечены на острове Итуруп. «На северо-востоке Сахалина идет большое отставание, но там работают и научные сотрудники, и рыбвод. Они говорят, что такая ситуация связана с температурой воды. В последние два дня она немного прогрелась, начался заход рыбы в реки и более-менее пошел промысел у предприятий», — обрисовал обстановку и.о. министра по рыболовству.

По юго-востоку ситуация с подходами горбуши непростая, сообщил он. Отдельные реки — на которых действуют рыбоводные заводы, организована охрана — заполняются, работают и соответствующие морские участки, но по другим районам рыбы практически нет.

Дважды на заседании региональной комиссии по анадромным рассматривались рекомендации науки по открытию промысла на участке от мыса Свободный до мыса Анива. Но большинством голосов такое решение не принято, рассказал Иван Радченко. Не хватает данных о заполнении рек для открытия промысла, отметил собеседник Fishnews. «Сейчас открывать промысел преждевременно, нужно руководствоваться принципом сохранения водных биоресурсов», — заявил он. Руководитель ведомства напомнил, что меры регулирования по юго-восточному побережью озвучивались заранее, поэтому предприятия учитывали, что, возможно, промысел так и не будет вестись.

Впереди у региона кетовая путина, она обеспечит дополнительные объемы вылова.

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