Глава Магаданской области призвал не торопиться с перераспределение квот

Губернатор Магаданской области Сергей Носов направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение по острому для рыбной отрасли вопросу нового этапа инвестиционных квот и аукционов.

Глава Магаданской области отметил, что очередное перераспределение части квот приведет к значительному снижению сырьевой обеспеченности предприятий региона.

По предварительным расчетам, во втором этапе программы сокращение исторической части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими пользователями, ежегодно составит более 15 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. В денежном выражении это более 7 млрд рублей в год. Из-за недозагруженности производственных мощностей, по оценкам областных властей, может быть потеряно 300 рабочих мест.

Прогнозируется, что в случае реализации второго этапа распределения инвестквот доходы бюджета Магаданской области, поступающие от деятельности рыбохозяйственных предприятий, снизятся более чем на 40%. Это свыше 600 млн рублей.

Сергей Носов также указал, что принятие законопроекта затруднит реализацию предприятиями региона инвестпроектов первого этапа. Сейчас суммарный объем вложений оценивается в сумму около 30 млрд рублей, в первую очередь это средства на строительство рыбопромыслового флота. Уже сейчас инвесторы испытывают сложности из-за введенных в отношении страны санкций.

Областные власти обратили внимание на то, что могут пострадать значимые для региона проекты создания завода по производству капсулированного рыбьего жира, насыщенного омега-3; центра обслуживания маломерных судов и марины в бухте Нагаева; индустриального парка «Рыбный порт Магадан».

Губернатор предложил дать всестороннюю оценку результатов первого этапа программы инвестиционных квот с выводами по корректировке негативных эффектов, обеспечить широкую отраслевую дискуссию с участием представителей всех прибрежных регионов Дальнего Востока, а в настоящее время отложить принятие решения о запуске второго этапа.

Напомним, что нашумевший проект закона о второй волне инвестиционных квот и новых квотных аукционах находится сейчас в Государственной Думе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews