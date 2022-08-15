Авачу вновь откроют для рыбалки КМНС

В Камчатском крае определили период традиционного рыболовства в Авачинской губе и на реке Авача — с 22 по 28 августа включительно. Решение приняла региональная комиссия по анадромным.

Срок установлен для морских рыболовных участков и мест постановки орудий добычи, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно протоколу заседания, лов будет вестись без проходных дней, с соблюдением периода пропуска с 22:00 до 6:00 ежедневно.

Напомним, ранее традиционный лов КМНС в Авачинской губе и на реке Авача уже открывался на семь дней — до конца июля, на аналогичных условиях.

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