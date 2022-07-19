Для КМНС Камчатки определили сроки начала путины в еще одном районе

Комиссия по оперативному регулированию промысла на Камчатке установила сроки открытия добычи лососей в режиме традиционного рыболовства в Авачинской губе и на реке Авача.

Добыча лососей в режиме традиционного промысла на морских рыболовных участках, а также в местах постановки орудий лова в Авачинской губе и реке Авача откроется с 25 июля. Такое решение приняла комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Камчатском крае.

При этом лов будет разрешен в течение семи дней — до 31 июля включительно и с соблюдением проходных периодов: с 22:00 до 6:00 ежедневно, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что для сохранения биоресурсов в этом году решено не открывать добычу тихоокеанских лососей в режиме промышленного и любительского рыболовства в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губы. Ограничения предусмотрены для традиционного промысла.

Всего, по данным Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, на 17 июля вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае составил более 53,9 тыс. тонн. Это выше показателя 2020 г. на 31,9 тыс. тонн.

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