Индонезия отменила спорную реформу рыбного хозяйства

Правительство республики Индонезия отказалось от плана передачи долгосрочных прав на промысел рыболовным компаниям. Решение было принято после жесткой критики от мелких рыбаков и экспертов, считающих, что новая система приведет к фактической приватизации морских биоресурсов.

В декабре 2021 г. индонезийское Министерство морских дел и рыболовства предложило дать компаниям права на добычу определенного количества морских биоресурсов в отдельных акваториях на срок от 15 до 30 лет, напоминает американский некоммерческий экологический портал Mongabay. Чиновники посчитали, что такой шаг поспособствует экономическому росту, а также позволит гарантировать стабильные условия для инвесторов.

Однако 8 августа генеральный директор по вопросам рыболовства министерства Мухаммад Заини Ханафи (Muhammad Zaini Hanafi) заявил об отказе от анонсированного плана. В качестве причины чиновник назвал обратную связь со стороны экспертов и мелких рыбаков. По словам Мухаммада Заини Ханафи, теперь ведомство намерено продвигать другой принцип.

Эксперты приветствовали это решение министерства. По их мнению, ранее озвученная инициатива сокращала влияние правительства на управление рыболовством, а также дискриминировала рыбаков-кустарей. Более того, звучали обвинения в неконституционности таких мер: утверждали, что они фактически превратят общественную собственность в частную.

Mongabay обращает внимание, что министерство не слишком распространялось о деталях своей декабрьской инициативы. В публичном пространстве есть лишь информация о том, что все участники отрасли — от кустарей и рыбаков-любителей до крупных компаний — получили бы фиксированные квоты на промысел в течение года. По данным портала, сейчас они могут добывать столько рыбы, сколько захочется, пока совокупный объем освоения не превысит общий допустимый улов — 80% от всего предполагаемого ресурса.

Промышленному рыболовству могло достаться 60% общей квоты, на традиционное и мелкое рыболовство пришлось бы 20%, еще по 10% должны были получить ученые и рыбаки-любители, сообщает корреспондент Fishnews. При этом предполагалось, что промысловики будут вкладываться в обновление портов и другой инфраструктуры отрасли.

В индонезийском рыболовстве работает около 2,7 млн человек. Большинство из них — мелкие рыбаки, владеющие лодками водоизмещением менее 10 тонн, приводит статистику Mongabay.

Новые правила промысла, которые теперь будет продвигать министерство, будут направлены на дальнейшее выделение отдельных акваторий мелким рыбакам, промышленному рыболовству, а также создание зон для восстановления морских биоресурсов.

Кроме этого будет внедряться принцип выделения квот для каждого промыслового вида. Планируется также ограничение числа лодок, определение портов выгрузки, назначение периодов добычи и разрешенных рыболовных орудий для каждой из зон.

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