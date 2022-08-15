Российский и зарубежный бизнес собирается на ВЭФ

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий, отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

На заседании организационного комитета Антон Кобяков также подчеркнул,что мероприятия форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора.

Напомним, в этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Ключевой темой станет развитие Дальнего Востока и России в сложившихся экономических и геополитических условиях, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в рамках деловой программы запланировано более 70 мероприятий. По сложившейся практике состоятся страновые бизнес-диалоги: «Россия — Индия», «Россия — Вьетнам», «Россия — АСЕАН».

На полях ВЭФ состоится заседание Делового совета «Россия — КНР» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике. Будут рассматриваться и вопросы рыбной отрасли.

Традиционно для участников форума и жителей Владивостока организуют выставку «Улица Дальнего Востока», она объединит экспозиционные стенды 11 регионов ДФО. Также там будет работать рыбный рынок.

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