ВЭФ приготовил большую программу

В этом году на Восточном экономическом форуме будут обсуждаться темы импортозамещения, преференциальных режимов для бизнеса, работы банковской сферы в новых условиях, логистики. Не обойдет стороной ВЭФ и рыбную отрасль.

Организаторы Восточного экономического форума опубликовали архитектуру деловой программы. VII ВЭФ пройдет в Приморье с 5 по 8 сентября.

Главная тема форума этого года — «На пути к многополярному миру», сообщили Fishnews в пресс-службе Фонда «Росконгресс». Всего предусматривается шесть тематических блоков, охватывающих экономические и социальные вопросы.

Планируется уделить отдельное внимание импортозамещению и его перспективам, обсудить возможности совершенствования законодательства о территориях опережающего развития, инвестиционные возможности на Курилах и другие темы.

Как отметил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, главная задача форума — привлечение инвесторов и получение обратной связи от них.

В плане международного общения обещаны бизнес-диалоги «Россия — Индия», «Россия — Вьетнам», «Россия — АСЕАН». Также ожидаются заседание Российско-китайского делового совета и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.

Традиционно на форуме будут рассматриваться и вопросы рыбной отрасли. На ВЭФ будут представлены результаты исследования, призванного помочь повысить потребление рыбы и морепродуктов среди россиян: этой тематикой совместно занимаются Рыбный союз и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

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