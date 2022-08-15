Наука подстрахует карпа от вырождения

Специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта успешно провели эксперименты по очищению популяции карпа от груза слабовредных мутаций. Работа велась в рамках научного проекта, реализуемого совместно с ВНИРО.

Эксперименты проводил Центр геномных исследований БФУ на базе Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) в подмосковном поселке Рыбное. Работа выполнена в рамках гранта Минобранауки, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Как рассказала младший научный сотрудник центра Алина Михайлова, специалисты добивались уменьшения груза слабовредных мутаций в геномах культивируемых видов рыб. Для этого было необходимо решить ряд задач: подбор температуры, времени экспозиции и концентрации мутагена.

Были получены образцы половых продуктов у карпа (Cyprinus carpio). На базе селекционно-генетической лаборатории ВНИИПРХ исследователи воспроизвели ряд экспериментов по подбору оптимальных температурных режимов для стрессирования икринок этой рыбы.

«После воздействия нескольких различных режимов (температуры и времени экспозиции) мы смогли подобрать оптимальные условия для отсеивания особей, загруженных слабовредными мутациями», — подчеркнула Алина Михайлова.

Работа выполнена в рамках проекта по геномной селекции аквакультурных рыб. Проект реализуется совместно с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии, который в прошлом году выиграл масштабный грант на эти цели. По условиям гранта, БФУ является соисполнителем.

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