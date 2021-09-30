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ВНИРО выиграл масштабный грант по созданию новых генетических образцов аквакультурных рыб. Фото пресс-службы института

Специалисты ВНИРО займутся генетикой карпа и лосося

ВНИРО выиграл масштабный грант по созданию новых генетических образцов аквакультурных рыб. Ученые надеются, что эти исследования позволят повысить продуктивность отечественных пород семги, форели и карпа.

Грант Минобрнауки направлен на развитие технологии геномного редактирования для решения задач в области животноводства и аквакультуры. Это часть федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, рассчитанной на 2019-2027 гг. Заявка Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обошла всех конкурентов, включая Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии.

«Современный научный подход, команда квалифицированных специалистов и новое высокотехнологичное оборудование, имеющееся в институте, позволят создать условия для прорывного наверстывания отставания в развитии аквакультуры и достижении мирового лидерства в применении геномных технологий», — заявил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

По его словам, создание высокопродуктивных пород и линий семги и форели, а также качественное улучшение пород и линий карпа — первоочередные и наиболее востребованные запросы отечественной аквакультуры.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, первый транш в рамках гранта в размере 318 млн рублей пойдет на создание трех центров компетенций и их оснащение современным оборудованием. В частности, Центр генетического редактирования будет специализироваться на современных технологиях генной инженерии в аквакультуре, в том числе на редактировании генома с использованием методики CRISPR/Cas. Планируется также открыть Центр биоинформатики с мощным вычислительным сервером. Кроме того, в новом здании ВНИРО будет организовано подразделение с аквариальной зоной для модельных видов рыб.

В рамках гранта ученые проведут полногеномное секвенирование российских и ввезенных из-за рубежа пород и линий форели, а также ее дикой формы — микижи. Аналогичные исследования планируется выполнить для товарных линий и диких стад анадромной формы атлантического лосося (семги) из бассейнов Баренцева, Белого и Балтийского морей, а также жилых форм (озерного лосося).

Совместно с генетиками из Балтийского федерального университета специалисты ВНИРО разработают и апробируют методику очищения племенных стад аквакультурных видов рыб от груза слабовредных мутаций с использованием метода генетического гандикапа. В перспективе это может повысить конкурентоспособность отечественных производителей рыбопосадочного материала.

Российский сектор индустриальной аквакультуры крайне зависим от импортных поставок. По семге 100% смолта завозится из-за рубежа, главным образом из Норвегии. По форели львиная доля посадочного материала импортируется из Польши, Финляндии, Франции и некоторых других стран, отметили в институте. Продукция российских стад радужной форели, разводимой в селекционно-племенных центрах, по мнению форелеводов, значительно уступает зарубежным аналогам по скорости роста, синхронности созревания, устойчивости к болезням.

В карповодстве такой зависимости нет, но основные открытия в области селекции и генетики карпа были сделаны еще советскими учеными в 1980-х годах. С тех пор продуктивность пород не менялась. Специалисты ВНИРО ставят задачу сопоставить генетические особенности выведенных в России пород карпа и создать высокопродуктивные линии для нужд аквакультуры.

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НазадМетки: аквакультуралососьнорвегияфорель
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