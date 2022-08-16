ЕС обновил перечень российских поставщиков

Изменен Список российских предприятий и судов — экспортеров продукции водного промысла в Евросоюз. Из него убрали тех, кто самостоятельно подал заявки на исключение.

Генеральный директорат Пищевой безопасности Европейской комиссии частично обновил заявку РФ на внесение дополнений, изменений и исключений в Список российских предприятий и судов — экспортеров продукции водного промысла в ЕС. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

По его информации, изменения касаются только исключения рыбоперерабатывающих предприятий / судов, которые самостоятельно подали заявки на исключение из перечня.

С обновленным списком можно ознакомиться на сайте НЦБРП.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews