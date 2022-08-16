Заповедная рыбалка кончилась условными сроками

В Челябинской области осуждены двое жителей Верхнеуральского района за незаконный промысел пеляди. Лов велся на озере Чебачье 2 — региональном памятнике природы, ущерб превысил 2 млн рублей.

Приговор вынес Верхнеуральский районный суд. Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов на особо охраняемых природных территориях группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

В ноябре прошлого года на озере Чебачье-2 подсудимые сетями добыли 1119 экземпляров пеляди и двух карпов, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры. По ее данным, Нижнеобскому теруправлению Росрыболовства был причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

Виновным назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о возмещении причиненного ущерба. Взыскание обращено на арестованное имущество осужденных.

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