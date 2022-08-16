Пострадавших от недолова рыбаков Крыма поддержат из бюджета

Республика Крым выделила более 12,5 млн рублей на субсидии своим рыбодобывающим предприятиям. На поддержку могут рассчитывать компании, у которых с марта сократился вылов в Черном море на 35% и более к уровню прошлого года.

Региональный минсельхоз принимает заявки до 25 августа включительно. Участвовать в отборе могут юридические лица (за исключением госучреждений) и индивидуальные предприниматели с разрешениями на добычу водных биоресурсов в Черном море на 2022 г. Еще одно обязательное условие — у получателя субсидий с 1 марта снижен вылов на 35% и более по сравнению с аналогичным периодом отчетного финансового года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхоза республики, средства из регионального бюджета будут предоставлены на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и различных страховых взносов.

Напомним, ранее о выделении дополнительных субсидий рыбопромышленникам объявили власти Севастополя. Отмечалось, что финансовое положение отраслевых предприятий осложнилось из-за ограничений по выходу в море.

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