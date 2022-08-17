Дело о «краснокнижном» рыбном бизнесе расследуют в Сибири

Полицейские Томской области задержали организованную группу, подозреваемую в незаконных добыче и обороте занесенных в Красную книгу рыб и их икры. Предварительно ущерб оценивается в более чем 30 млн рублей.

Браконьерский промысел и торговля велись в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, полагают правоохранители. Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Томской области, злоумышленники вылавливали «краснокнижную» рыбу в реках Обь, Кеть и Чулым. Незаконно добытые биоресурсы хранились в специально оборудованных холодильных камерах.

«Чтобы придать своим действиям законный вид, фигуранты создали и зарегистрировали в налоговом органе компанию, основной деятельностью которой являлась торговля речной рыбой», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция задержала предполагаемого организатора и 11 участников группы, в том числе двоих граждан Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. С подозреваемых взяли обязательства о явке, отмечено, что все дали признательные показания.

«На территории Каргасокского и Шегарского районов Томской области и города Томска проведены обыски в ресторанах, складских помещениях рынков, а также по местам проживания участников группы и в их автомобилях. Изъято более 1,5 тыс. особей стерляди, 100 сибирских осетров, восемь нельм и 20 кг черной икры. Обнаружены орудия лова и денежные средства, имеющие доказательственное значение. По предварительным данным, сумма ущерба может превышать 30 млн рублей», — озвучила цифры Ирина Волк.

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