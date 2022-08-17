ЕАЭС готовит большой договор по «органике»

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект соглашения о свободном обращении и взаимном признании национальных сертификатов органической продукции в рамках ЕАЭС.

Проект «Соглашения о порядке обращения органической продукции в рамках ЕАЭС» опубликован на правовом портале Евразийской экономической комиссии. Как следует из текста документа, после подписания сторонами он будет иметь статус международного договора, заключенного в рамках Союза.

В мае о работе по формированию в Евразийском экономическом союзе единого рынка органической продукции рассказал директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.

«Совместно с представителями бизнеса и уполномоченных органов стран Союза подготовлен проект Соглашения об обращении органической продукции в рамках Союза. Документ нацелен на обеспечение свободного обращения органической продукции, что будет способствовать развитию взаимной торговли и кооперации производителей такой продукции в рамках Союза», — цитирует Армена Арутюняна пресс-служба ЕЭК.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соглашение призвано регулировать обращение органической продукции, соответствующей требованиям международных и региональных (межгосударственных) стандартов. На случай их отсутствия предполагается создание перечня национальных (государственных) стандартов условий производства органической продукции.

Оценивать соответствие стандартам, включенным в перечень, предполагается в форме добровольной сертификации. Заниматься этим должны будут органы, имеющие соответствующую аккредитацию в государствах-членах. Сертификация будет добровольной. Предполагается, что страны ЕАЭС будут взаимно признавать такие сертификаты.

Обладатели сертификатов получат право наносить на упаковку знак органической продукции и использовать слова «органический», «биологический» или «экологический», а также сокращения или производные слова. Государства — члены Союза будут обязаны обеспечить свободное обращение органической продукции в рамках ЕАЭС.

Напомним, что претендовать на получение «органического» сертификата имеет право в числе других и продукция аквакультуры.

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