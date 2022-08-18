Апелляция оправдала и освободила Игоря Быстрова

Ранее осужденный бывший зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров оправдан судебной коллегией областного суда. Прежний приговор отменен «в связи с неустановлением события преступления», а сам экс-чиновник — освобожден.

Напомним, что 28 января 2022 г. приговором Южно-Сахалинского горсуда Игорь Быстров был осужден к 3,5 года лишения свободы по обвинению в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Поводом для уголовного преследования назвали выполнение задач по рыбокомбинату «Островной» — системообразующему предприятию на острове Шикотан.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на апелляционный приговор судебной коллегии Сахалинского облсуда, 16 августа 2022 г. Игорь Быстров был оправдан, а прежний приговор отменен «в связи с неустановлением события преступления». Экс-чиновник освобожден из-под стражи, арест c его имущества — снят.

Судебная коллегия признала за оправданным Игорем Быстровым право на реабилитацию и постановила разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

За время следствия и отбытия наказания Игорь Быстров пробыл в заключении более года и 10 месяцев, а также 6,5 месяца — под домашним арестом.

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