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Старт программе по восстановлению рыбокомбината «Островной» дала прямая линия с президентом Владимиром ПУТИНЫМ

В развитии «Островного» усмотрели превышение полномочий

Поручения президента России по выводу из кризиса рыбокомбината «Островной» исполнялись «с превышением должностных полномочий» и «причинением тяжких последствий», полагают в СК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Ему вменяется нарушение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Как стало известно Fishnews, Игорь Быстров был задержан в Санкт-Петербурге, заключен под стражу и в настоящий момент содержится в СИЗО Хабаровска. Поводом для возбуждения уголовного дела называют выполнение задач по рыбокомбинату «Островной».

Напомним, в 2016 г. проблемы рыбокомбината на острове Шикотан были подняты во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». Поводом для обращения к президенту стала тяжелая ситуация, в которой оказались работники «Островного»: само предприятие было признано банкротом и осталось без квот.

В результате принятых решений замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и генеральный директор ООО «Курильский универсальный комплекс» Александр Кан (новый инвестор) договорились о совместной работе по возрождению и развитию «Островного» – меморандум о сотрудничестве был подписан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

За год предприятие рассчиталось с кредиторами и погасило долги перед работниками. Был подготовлен и принят план развития рыбокомбината с инвестициями в объеме более 7 млрд рублей.

В августе 2017 г. по распоряжению Правительства РФ создается территория опережающего развития «Курилы», якорным резидентом которой становится рыбокомбинат «Островной».

Об успехах в выполнении поручений главы государства регулярно докладывали вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Олег Кожемяко, на тот момент губернатор Сахалинской области.

В настоящий момент проект по развитию рыбокомбината «Островной» остается ключевым для Сахалинской области.

Fishnews

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