Лидера норвежских либералов пугают российские траулеры

Заходы российских рыболовных судов в порты Норвегии создают реальную угрозу ее безопасности, считает глава Либеральной партии и член Комитета иностранных дел и обороны парламента королевства Гури Мельбю.

«Похоже, что правительство не понимает потенциальную угрозу, которую создают российские траулеры в таком важном для НАТО регионе», — заявила Гури Мельбю в интервью норвежскому интернет-изданию Barents Observer.

Политик отметила, что по новой Морской доктрине РФ ее суда являются частью военного потенциала страны. Это достаточное основание для того, чтобы запретить российским траулерам заходить в норвежские порты, считает парламентарий.

Напомним, ранее власти королевства ввели запрет на заходы в свои порты судов под российским флагом. Однако это решение не распространяется на рыболовный флот, сообщает корреспондент Fishnews.

Гури Мельбю также беспокоит, что правительство не может контролировать, кто и что находится на российских рыболовных судах, заходящих в порты Норвегии. «Либо они не проверяют, либо точно знают о происходящем, но предпочитают ничего с этим не делать. Оба варианта одинаково плохи», — подчеркнула лидер норвежских либералов.

По ее мнению, сейчас как никогда важно, чтобы Норвегия работала вместе со своими соседями и Евросоюзом. «Правительство не может продолжать подрывать санкции ЕС, поэтому очевидно, что в Норвегии должен действовать такой же запрет на заход в порты, как и в ЕС», — заявила парламентарий.

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