Заполярье вновь открыло крабовый сезон для рыбаков-любителей

В Мурманской области с 16 августа разрешен любительский лов камчатского краба по путевкам, сезон продлится до 31 декабря. Общая квота, как и в прошлом году, составляет 100 тонн.

Подробную информацию о правилах и условиях крабовой рыбалки можно получить на сайте регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства; туристическом портале Murmansk.travel, а также у пользователей участков.

«В Росрыболовстве прорабатывается вопрос об увеличении срока рыболовства камчатского краба и количества особей на одну путевку, изменении в размерах орудия вылова. Подготовлен перечень соответствующих поправок», — сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Напомним, пилотный сезон любительского лова краба в Заполярье прошел в 2021 г. Было продано более 850 путевок, суммарный вылов на пяти участках превысил 35 тонн. Власти региона сочли, что такой вид отдыха оказался востребованным.

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