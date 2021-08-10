Мурманская область ждет «крабовых сафари»

В Мурманской области с 16 августа начнется продажа путевок для любительского лова камчатского краба на пяти участках, расположенных на побережье Баренцева моря. Стоимость разрешения составит 800-1000 рублей за один экземпляр.

Сезон любительского лова краба стартует в Мурманской области с 16 августа. Региональные власти рассчитывают, что нововведение повысит туристический потенциал Заполярья.

«В последнее время «крабовое сафари» стало очень популярным видом отдыха, в том числе и среди россиян. До настоящего времени краболовные туры предлагались только на Дальнем Востоке нашей страны», — заявила на оперативном совещании замгубернатора Ольга Кузнецова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, для организации любительского рыболовства в прибрежной зоне Баренцева моря сформировано пять участков. На них будут выдаваться путевки для добычи камчатского краба и других водных биоресурсов.

Оформлением путевок и организацией туров занимаются четыре компании: «Валла-Тунтури», «Серебро Поноя+», «Аврора Тур» и «Мурмансктурист». Для любительского рыболовства выделено 100 тонн краба — по 20 тонн на каждый участок. Минимальная стоимость путевки составит 800–1000 рублей за один экземпляр камчатского краба, а для льготных категорий граждан — от 400 рублей.

Специальный раздел с информацией о рыбалке на камчатского краба создан на платформе туристического портала Мурманской области. Кроме того, памятки размещены на официальном сайте и в социальных сетях регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, а также на портале «Наш Север».

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