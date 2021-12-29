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В Мурманской области рыбаки-любители за сезон выловили более 35 тонн камчатского краба

Любители краба в Заполярье выбрали только треть квоты

В Мурманской области рыбаки-любители за сезон выловили более 35 тонн камчатского краба. По мнению региональных властей, результаты эксперимента говорят о востребованности и перспективах развития «крабовых сафари».

Пилотный сезон любительского лова краба в Мурманской области подходит к концу. С открытия рыболовных участков 16 августа было продано более 850 путевок. Суммарный вылов на пяти участках составил более 35 тонн камчатского краба при установленной квоте в 100 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

На пресс-конференции 28 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что любительский лов краба оказался востребованным. «Мы подведем итоги, в том числе вместе с пограничниками и предпринимателями, которые арендуют эти земельные участки, и посмотрим: расширять, не расширять, что нужно поменять, — прокомментировал результаты эксперимента глава региона. — Нужно посмотреть, как сделать это удобнее, но сам факт спроса показывает, что это важно».

Мурманская область поощряет вовлечение в краболовный туризм новых предпринимателей. «Мы запустили в этом году специальный туристический грант, который приоритетом при оценке имел такой фактор, как предоставление комплексных услуг по «крабовому сафари». У нас есть один победитель, который уже закупил необходимое оборудование и успел запустить свои новые программы. Он не является пользователем участка, но предоставляет услуги «под ключ», — рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

По информации областного правительства, минимальная стоимость путевки составила 800–1000 рублей за экземпляр камчатского краба, для льготных категорий граждан — от 400 рублей. Вести добычу рыбакам-любителям разрешено до 31 декабря.

Правила любительского лова краба, а также информация о компаниях, оказывающих услуги по оформлению путевок и организации туров, размещены в специальном разделе на платформе туристического портала Мурманской области.

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