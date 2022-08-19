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У рыб мазки берут изо рта. Скриншот видео на weibo.com

В Китае мазки на COVID-19 начали брать у рыб и крабов

После выявления 40 случаев коронавируса в китайском городе Сямынь тестирование придется пройти всем его жителям — более 5 млн человек. При этом ежедневно будут проверяться не только возвращающиеся с промысла рыбаки, но и их уловы.

О новых правилах тестирования на коронавирус говорится в официальном уведомлении комитета по борьбе с пандемией округа Цзимэй города Сямынь В новостях по телевидению показали, как чиновники берут мазки из ртов рыб и с нижней части крабов, сообщает корреспондент Fishnews.

Такие меры могут показаться на первый взгляд необычными, но они вполне вписываются в политику нулевой терпимости, проводимой компартией Китая, пишет The Guardian. По мнению британского таблоида, местные власти извлекли уроки из недавней вспышки коронавируса на острове Хайнань.

Напомним, на Хайнане в распространении COVID-19 обвинили местных рыбаков, которые покупали в море уловы у иностранных коллег.

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  • У рыб мазки берут изо рта. Скриншот видео на weibo.com
  • У крабов мазки берут с нижней части туловища. Скриншот видео на weibo.com
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