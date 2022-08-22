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Росрыболовство ответило на обращение по крабовым аукционам от Общественного совета при ведомстве

Росрыболовство ответило на запрос о крабовых аукционах

Общественный совет при Росрыболовстве в июле попросил ведомство сообщить позицию о перспективах перераспределения на новых торгах объемов краба, которые сейчас планируется закрепить за пользователем на 15 лет.

Федеральное агентство по рыболовству ответило на обращение по крабовым квотам, которое в июле направил в ведомство Общественный совет, сообщает корреспондент Fishnews.

В августе ФАР планирует провести аукцион по распределению так называемых долей квот добычи в морских водах. На торги выставлена в том числе 100% доля квоты вылова камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне.

Так как обсуждается возможность второго этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами (а по итогам таких продаж закрепляется уже другой вид квот, по которым объемы выделяются в приоритетном порядке), Общественный совет при Росрыболовстве попросил ведомство сообщить позицию о возможном включении камчатского краба Западно-Сахалинской подзоны в список объектов промысла для аукционов с инвестиционными обязательствами до завершения срока действия договора, который будет заключен с победителем августовских торгов. Бизнес-сообщество волнует, не получится ли так, что предприятие, которое уже заплатит деньги, потеряет часть объемов для освоения в ближайшей перспективе.

Росрыболовство подтвердило, что по итогам августовских торгов будет заключен договор на долю квоты добычи камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне на 15 лет. В то же время в ведомстве напомнили, что проект изменений закона о рыболовстве (он направлен в Госдуму) предусматривает выделение на второй этап дополнительных 50% разрешенных для добычи объемов определенных видов крабов в определенных районах промысла. Предполагается, что список таких объектов лова, как и на первом этапе, определит правительство РФ. В ФАР заявили, что это будет делаться с «учетом интересов субъектов Российской Федерации и отраслевого сообщества».

Завершая письмо в Общественный совет, Росрыболовство также подчеркнуло, что при подготовке проектов актов правительства «в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения с отраслевым сообществом и необходимые согласительные процедуры с федеральными органами исполнительной власти».

Напомним, что целый ряд отраслевых объединений предложил перенести второй этап крабовых аукционов до завершения сроков действия уже заключенных с пользователями договоров.

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