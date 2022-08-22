Рыбоводам Свердловской области поставят в приоритет линя

Нижне-Обский филиал Главрыбвода заказал исследование по выращиванию личинок линя в Свердловской области. В дальнейшем этот вид предполагается включить в «рейтинговый список» объектов искусственного воспроизводства.

По заказу Нижнее-Обского филиала Главрыбвода ВНИРО обязался выполнить научно-исследовательскую работу «Разработка биотехнических показателей по получению и выращиванию молоди (личинок) линя в целях осуществления искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в условиях рыбных хозяйств Свердловской области». Стоимость работ — 500 тыс. рублей, срок исполнения — до 30 декабря 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документы закупки.

Согласно техническому заданию, на основании разработанных биотехнических показателей линя планируют включить в перечень объектов аквакультуры, выращиваемых для искусственного воспроизводства. Также эту рыбу предполагают внести в базовый перечень водных объектов рыбохозяйственного значения и приоритетных видов водных биоресурсов для искусственного воспроизводства («рейтинговый список»).

Напомним, что «рейтинговый список» призван облегчить и систематизировать работу территориальных управлений Росрыболовства при формировании ежегодных планов по искусственному воспроизводству.

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