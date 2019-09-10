10 сентября 2019 года

Какой рыбе помогать в первую очередь – рейтинг составлен

Наука подготовила базовый перечень приоритетных рыбохозяйственных водоемов и видов для искусственного воспроизводства. Документ охватил 82 региона.

Вопросы сохранения водных биоресурсов рассмотрели во Владивостоке на расширенном совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник. Начальник управления науки и образования ведомства Сергей Голованов рассказал о разработке базового перечня приоритетных водных объектов рыбохозяйственного значения и рейтинговых списков водных биоресурсов для искусственного воспроизводства.

При подготовке документа специалисты установили ряд принципов. Во-первых, приоритетность определяется для водных объектов и видов, для которых филиалы ВНИРО разрабатывают ежегодные рекомендации по предельно допустимым объемам выпуска.

Второе – приоритетность объектов искусственного воспроизводства для каждого водоема устанавливают по совокупности признаков и критериев, каждому из которых придается определенный вес в баллах. Наивысшую приоритетность получает вид ВБР, набравший в конкретном водном объекте наибольшую сумму баллов. Учитывается ценность вида, состояние его запасов, уровень естественного воспроизводства, востребованность в промысле, наличие ремонтно-маточных стад, негативное воздействие на вид и среду его обитания, сообщает корреспондент Fishnews.

Третье – приоритетность видов ВБР определяется на предстоящие три года. При этом возможен ежегодный пересмотр в случае изменения состояния популяции или водного объекта.

При создании списков специалисты учли и обобщили предложения филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Базовый перечень подготовлен для 236 водных объектов в 82 регионах, рассказал Сергей Голованов.

Он привел примеры по регионам, входящим в границы Северного бассейна. «Как видно, для Мурманской и Архангельской областей первым по приоритетности видом является атлантический лосось, для Республики Коми – сиг, для Карелии – озерный лосось, для Вологодской области – стерлядь», – рассказал начальник управления.

Что касается Дальнего Востока, то для реки Амур в границах всех субъектов РФ и рек Сахалинской области виды с максимальной приоритетностью одни и те же – это осетр и калуга. В Камчатском крае список приоритетных видов возглавляет чавыча, в бассейне озера Ханка (Приморье) – толстолобики.

«Базовый перечень, призванный облегчить и поставить на системную основу работу территориальных управлений Росрыболовства при формировании ежегодных планов по искусственному воспроизводству, в целом подготовлен, одобрен ученым советом ВНИРО 24 июля 2019 года и может использоваться в дальнейшей работе. При этом у нас, естественно, остается возможность дальнейшего его совершенствования», - резюмировал Сергей Голованов.

Он добавил, что документ представят для рассмотрения на совете директоров рыбохозяйственных НИИ при Росрыболовстве. Для дальнейшего улучшения базового перечня нужно будет разработать порядок его использования.

Fishnews