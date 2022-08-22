Кубань поощряет аквафермеров к модернизации производства

Власти Краснодарского края обещают увеличить субсидии для поддержки товарного рыбоводства, если они будут востребованы у бизнеса. Сейчас регион компенсирует аквафермерам половину затрат на приобретение рыбоводного оборудования.

В 2022 г. в бюджете Краснодарского края на поддержку рыбоводных хозяйств выделено 10 млн рублей. Регион впервые начал компенсировать 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования.

«Таким образом мы поддерживаем фермеров, выращивающих рыбу в небольших объемах. Это касается разведения форели и осетровых пород. Если субсидия будет востребована, то в следующем году кратно увеличим объемы финансирования», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции.

Рыбоводные хозяйства также могут наравне с другими сельхозтоваропроизводителями участвовать в программе льготного кредитования — оформить займы на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала по ставке до 5%, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В крае продолжается работа по обеспечению отечественным сырьем заводов по выпуску комбикормов для форели и осетровых. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, бесперебойные поставки компонентов уже налажены, до конца года планируется проработать вопрос с разработкой новых рецептур и запуском производства оригинальных кормов.

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