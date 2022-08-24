Флот на иваси ожидают к октябрю

Темпы добычи сардины-иваси и скумбрии пока не позволяют освоить объемы, рекомендованные отраслевой наукой, считают в Росрыболовстве. Сейчас, по данным ведомства, на пелагической путине задействовано только 11 судов.

К 22 августа дальневосточные предприятия взяли 62,2 тыс. тонн сардины-иваси и 25,4 тыс. тонн скумбрии, приводит Росрыболовство информацию отраслевого мониторинга. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, суммарный вылов составил 87,7 тыс. тонн и незначительно — на 0,5% — опережает показатели за аналогичный период прошлого года. При этом количество флота, занятого на промысле, на треть уступает цифре на отчетную дату 2021 г.

По информации Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сейчас добычу иваси и скумбрии ведут 11 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Промысел осуществляется на фронте Соя в Южно-Курильском проливе, напротив островов Итуруп и Уруп. Уловы сардины-иваси высокие — суточный вылов отдельных судов иногда превышает 500 тонн.

К промыслу сайры российские суда не приступали. Более того, в этом году ученые не ожидают заходов сайры в экономзону РФ.

Подходов тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район пока не отмечается. У границы российской ИЭЗ в открытых водах на лове пелагических объектов работает около 100 иностранных судов, предположительно под флагом КНР.

Дальневосточным теруправлениям Росрыболовства поручено вести работу с судовладельцами для наращивания промысловых усилий на сардине-иваси и скумбрии. «Объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше, и нынешних темпов вылова недостаточно», — отмечается в сообщении ведомства.

По предварительной информации, рыбаки намерены увеличить количество флота на пелагических объектах промысла осенью, начиная с октября. Вылов иваси и скумбрии будет идти до конца года.

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