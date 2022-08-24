Бизнесу упростили обжалование проверок

Предпринимателям будет проще оспорить проведение проверок и других контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки малого бизнеса действует в России до конца 2022 г. Он призван избавить предпринимателей от лишней административной нагрузки, чтобы они могли быстрее восстановиться и продолжить нормальную работу. Мера касается в том числе рыбной отрасли.

«Теперь жалобу о нарушении моратория, которая направляется через специальный сервис на портале госуслуг, представители бизнеса смогут подписывать простой электронной подписью. Ранее такая возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям и гражданам. Юридические лица должны были использовать усиленную квалифицированную электронную подпись», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства РФ от 17 августа 2022 г. № 1431

Соблюдение ограничений на проверки бизнеса находится на особом контроле правительства, подчеркнули в пресс-службе. Отмечено, что поданные через портал госуслуг жалобы о нарушении моратория рассматриваются в течение одного рабочего дня.

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