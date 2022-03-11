Бизнес избавили от плановых проверок в этом году

Правительство ввело мораторий на плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2022 г. Предусмотрен ряд исключений, которые напрямую не касаются рыбной отрасли.

Запрет на плановые проверки бизнеса введен постановлением правительства от 10 марта 2022 г. № 336 и вступил в силу, сообщает корреспондент Fishnews. Уже утвержденные проверки должны быть отменены, а начатые — завершены.

Предусмотрено, что плановые контрольные мероприятия допускаются в отношении объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, например организация общественного питания детей. Также разрешены запланированные на 2022 г. проверки ряда объектов в рамках пожарного надзора (рыбопромышленных предприятий в соответствующем перечне нет). Ветеринарные проверки допускаются только в отношении свиноводства.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе ЧС природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Кроме того, внеплановые проверки могут проводиться по поручению президента и правительства.

Мораторий стал частью комплекса мер для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. Напомним, накануне был принят закон, наделяющий правительство правом принимать решения для оперативной поддержки бизнеса.

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