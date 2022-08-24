Рыболовству Нидерландов дают печальный прогноз

Коммерческому рыболовному флоту Нидерландов прогнозируют сокращение на 10-15% в ближайшие пять лет. Беспокойство у представителей отрасли вызывают последствия выхода Великобритании из ЕС, а также расширение сети ветряных электростанций.

Нидерландские рыбопромышленники страны столкнулись с финансовыми трудностями как из-за снижения вылова, так и по причине роста цен на топливо. Для многих перераспределение квот после Brexit означает невозможность сохранить уловы на прежнем уровне. При этом финансовая поддержка, анонсированная правительством страны, может быть оказана слишком поздно. Такой прогноз дает банк ABN Amro на основе собственного исследования, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться предприятия, связана со снижением спроса на рыбу. По данным новостного издания NL Times, причиной стало ожидающееся к концу года падение доходов. Прогнозируется, что в долгосрочной перспективе потребительский спрос должен восстановиться, однако не все компании смогут пережить нынешний кризис.

По мнению специалистов банка, флоту который продолжит заниматься промыслом, придется внедрять инновации и делать рыболовство более устойчивым. Такого же мнения придерживается и правительство страны, пишет новостное издание NL Times. ABN Amro также считает, что рыбакам следует предоставить возможность экспериментировать. Например, разрешить ловить рыбу вблизи ветряных электростанций.

В июле кабмин Нидерландов получил от Евросоюза разрешение на выкуп рыбопромысловых предприятий, которые находятся в затруднительном положении, обращает внимание NL Times. Из бюджета выделили на это в общей сложности 155 млн евро. На такую схему реструктуризации смогут претендовать те рыбопромышленники, которые пострадали от Brexit.

Издание приводит цифры: сейчас в рыболовной отрасли Нидерландов работают около 250 компаний, большинство — независимые предприниматели, владеющие одним судном. Ежегодно флот страны добывает 80 тыс. тонн рыбы общей стоимостью 250 млн евро, большая часть улова отправляется на рынки других стран ЕС.

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