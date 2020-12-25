25 декабря 2020 года

Британия и ЕС ударили по рукам

После девятимесячных переговоров Великобритания и Европейский союз заключили торговое соглашение по Brexit. Стороны пришли к компромиссу в том числе в вопросе доступа предприятий ЕС к рыбным запасам Соединенного Королевства.

Это крупнейшее соглашение Евросоюза, оцениваемое в 907 млрд долларов годового товарооборота с нулевыми таможенными пошлинами на большинство товаров, отмечает портал Undercurrent News.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение по рыболовству, ставшее главным камнем преткновения на переговорах, будет реализовываться поэтапно в течение пяти с половиной лет. Весь этот период рыбаки ЕС будут иметь доступ в британские воды. В целом глава комиссии оценила соглашение как «очень хорошее», отметив, что «с позиции силы можно достигнуть многого».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявил, что после поэтапного периода предприятия Соединенного Королевства смогут добывать «огромное количество рыбы». За это время, по словам Бориса Джонсона, объемы британских квот вырастут с нынешней половины до двух третей общего лимита в исключительной экономзоне страны. Глава правительства также отметил, что впервые с 1973 г. Британия вновь станет независимым прибрежным государством.

Как сообщает корреспондент Fishnews, премьер-министр Великобритании также анонсировал создание правительственного фонда в 136 млн долларов для модернизации рыболовного флота и рыбоперерабатывающей промышленности.

Комментируя срок переходного периода, Борис Джонсон рассказал, что первоначально Евросоюз предлагал 14 лет, а Великобритания – 3 года. Однако в итоге стороны пришли к 5,5 года.

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