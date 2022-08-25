Рыбаки Марокко стали ловить больше

С января по июль уловы марокканских рыбаков, ведущих прибрежный и кустарный промысел, увеличились на 20% к уровню прошлого года. При этом общая стоимость добытых рыбы и морепродуктов выросла на 7%.

Данные опубликовало Национальное управление рыболовства Марокко (National Fisheries Office), сообщает корреспондент Fishnews. К августу уловы королевства достигли 719,9 тыс. тонн, а их стоимость — 5,4 млрд дирхамов (около 511,69 млн долларов).

Добыча пелагических видов рыб увеличилась на 28% к уровню прошлого года, до 4,3 тыс. тонн, ракообразных — на 26%, до 625,4 тыс. тонн. В то же время вылов ракушек сократился на 55%, морских водорослей — на 53%, головоногих моллюсков — на 7%.

Объемы перевалки в средиземноморских портах страны снизились на 9%, приводит статистику издание Morocco World News. В конце июля общий объем выгрузок составил 11,64 тыс. тонн, добытых прибрежниками и кустарями. В стоимостном выражении показатель сократился на 8%, до 406,19 млрд дирхамов (около 38,48 млн долларов).

Выгрузка в портах, расположенных на атлантическом побережье страны, наоборот, увеличилась: по объему на 20%, до более чем 708 тыс. тонн, по стоимости — на 8%, составив более 5 млрд дирхамов (примерно 473,78 млн долларов), пишет портал All Africa.

Марокко является одной из ведущих стран в сфере рыбного промысла, по объемам добычи она занимает первое место на континенте (1,4 млн тонн в год), отмечает Morocco World News. На экспорт идут в основном дорогостоящие виды, такие как спариды, головоногие моллюски, некоторые донные рыбы, креветки и сардины.

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