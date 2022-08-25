Ученые исследуют алтайскую артемию

В Алтайском крае сотрудники ВНИРО и его регионального филиала продолжают мониторинг биоресурсов в гипергалинных и солоноватых озерах. Один из объектов исследований — ценный рачок артемия.

В рамках госзадания ученые провели мониторинг 38 водоемов, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По сравнению с июнем специалисты отметили снижение уровня воды в озерах, а также тенденцию к увеличению ее солености.

В ходе экспедиционного выезда ученые оценили условия обитания и динамику полового созревания артемии второго поколения. Этот рачок является перспективным объектом промысла и важным компонентом биотопов соленых озер, напомнили во ВНИРО.

Кроме того, проведены рекогносцировочные исследования численных и продукционных показателей других промысловых беспозвоночных — гаммарид, хирономиды, хаоборид, кладоцер, копепод.

Пробы доставлены в лаборатории для дальнейшей обработки. Планируется, что полученные результаты станут основой для подготовки прогноза состояния популяций ценных промысловых видов на ближайшие годы.

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