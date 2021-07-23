Промысел артемии получит схему регулирования

ВНИРО приступил к созданию единого научного пространства рыбохозяйственных исследований артемии. Это позволит сформировать правила, регулирующие промысел ценного рачка.

Рачок артемия – обитатель соленых озер. Это стратегически важный объект рыбохозяйственного комплекса. Цисты (яйца) артемии представляют собой уникальный продукт для аквакультуры – применяются как корм для рыб. Они используется и как биоудобрение в растениеводстве, и как биологически активная добавка, богатая питательными элементами. Цисты артемии являются также важным объектом экспорта.

Однако на сегодняшний день отсутствуют детальные рыбохозяйственные исследования, которые должны включать представление экономических оценок перспектив промысла артемии. На это указал директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин на межведомственном совещании с участием представителей Росрыболовства и рыбопромышленных организаций.

Таким образом ВНИРО фактически создает новое направление в области исследований водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе института. Работа в этом направлении позволит выстроить четкую схему регулирования промысла, формирующую понятные правила для всех участников рыболовства.

Не исключено, что в качестве основы будет использована схема регулирования вылова по аналогии с анадромными комиссиями для принятия оперативных решений на базе научных рекомендаций, отметили в отраслевом НИИ.

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