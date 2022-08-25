Предприятиям предстоит подача важных заявлений

С 1 сентября начинается прием заявлений о выборе вида рыболовства на 2023 г. Предприятия ежегодно определяются, в каком режиме будут работать — прибрежного или промышленного лова.

Территориальные управления Росрыболовства уже публикуют на своих сайтах объявления о предстоящем приеме заявлений для выбора вида рыболовства на 2023 г. Процедура стартует с 1 сентября 2022 г. и завершится 1 октября 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что договоры на долю квоты добычи в морских водах и долю международной квоты позволяют выбирать, в каком режиме рыболовства работать — промышленного или прибрежного. Для расчета объемов «прибрежки» предусмотрен повышающий коэффициент. При этом предприятия ежегодно подают заявки об определении вида рыболовства. Этот процесс регламентирован приказом Минсельхоза от 24 декабря 2020 г. № 787.

Заявку необходимо подавать, если предприятие собирается работать в режиме прибрежного рыболовства или и «прибрежки», и промышленного лова. С прошлого года не требуется направлять обращение, если пользователь выбрал только режим промышленного рыболовства, — это сделано, чтобы избежать путаницы.

В теруправлениях обратили внимание, что при составлении заявления надо учитывать положения распоряжения правительства от 18 ноября 2017 г. № 2569 о перечнях видов биоресурсов для промышленного лова и «прибрежки».

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